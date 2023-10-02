Минниханов и Костин открыли штаб-квартиру «Алабуга Политех» в виде пирамиды

Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава правления ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова приняли участие в церемонии открытия новой штаб-квартиры «Алабуга Политех», выполненной в форме пирамиды.

Комплекс рассчитан на более чем 2 тыс. человек. Его жителям доступны несколько зон для работы и отдыха: ассесмент-центр на 750 человек, многофункциональный спортивно-игровой зал, СПА-центр, зоны общественного питания, салоны красоты, коворкинги, переговорные комнаты, аудитории и детские игровые комнаты.

На церемонии почетным гостям генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шавалеев презентовал стратегию развития экономической зоны. Цели масштабные: довести длительность жизни человека до 700 лет, колонизировать спутники Юпитера и провести опыт по клонированию человека.

После церемонии гости осмотрели новый комплекс, а также им представили разработанную в особой экономической зоне игру Business Cats. Затем Минниханов и Костин отправились в учебное здание «Алабуги Политеха», где пообщались со студентами. Учащиеся рассказали о дуальной системе обучения, по которой в первой половине дня они обучаются на современном оборудовании под наставничеством инженеров заводов-резидентов ОЭЗ «Алабуга», а во вторую – изучают предметы в учреждениях среднего специального образования.