На создание проекта логистического центра «Менделеевск 2.0» направлено 26 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации логистического центра «Менделеевск 2.0» из бюджета Татарстана направлено 26 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель района Радмир Беляев.

По его словам, новый транспортно-логитический центр обеспечит рабочими местами более 200 жителей Менделеевского района, а сами компании — резиденты центра будут освобождены от налогов. Подготовленный проект позволит заявиться на получение уже федерального финансирования для строительства сетей. Приступить к их возведению в Менделеевске намерены в 2023 году.

«„Менделеевск 2.0“ — это центр, где разместятся восемь предприятий — резидентов и три действующих резидента ТОСЭР. Все предприятия будут освобождены от уплаты налогов. Вторая выгода — в расположении — транспортно-логистический центр построят вдоль первой линии федеральной трассы М7. Участок уже известен — площадь его 14 гектаров, и это только под первую очередь строительства», — рассказал Беляев.

Накануне Радмир Беляев совместно с заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рафаром Шакировым посетили площадку и обсудили ряд вопросов по строительству инженерной инфраструктуры парка.

Проектом предусмотрено строительство первой очереди инженерной инфраструктуры, а именно дороги, ограждения, наружного освещения, видеонаблюдения, сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Проект получил поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее руководитель района отметил, что для поддержки бизнеса в районе создан Совет по предпринимательству. Задача — выработка оперативных решений по поддержке бизнес-сообщества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Радмир Беляев создает в Закамье рай для перевозчиков.