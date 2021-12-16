В Менделеевском районе планируют оборудовать пляж и лодочную станцию

В Менделеевском районе Татарстана собираются оборудовать пляж и создать порт. О необходимости создания водной инфраструктуры на территории Менделеевского района рассказал руководитель муниципалитета Радмир Беляев в интервью ИА «Татар-информ».

«Находясь на берегу Камы, Менделеевск не имеет своего пляжа, лодочной станции, рыбацкой базы, хотя самые рыбацкие места — в Икском Устье. Необходимо создавать водную инфраструктуру, в том числе порт. Кама — огромный ресурс, который имеет очень большой потенциал развития водной истории», — отметил руководитель района.

Собеседник агентства подчеркнул, что Менделеевск находится в очень выигрышном месте.

«Географически и логистически город находится в уникальном месте. На нашей территории есть земля, вода — один из широких разливов реки Камы, на той стороне реки — Тукаевской район, на этой — Икское Устье и санаторий „Ижминводы“. Мы граничим с Удмуртией, мимо нас проходит трасса М7 в сторону Ижевска и в сторону Москвы — Уфы. Также мы находимся рядом с крупными промышленными центрами — Набережными Челнами, Елабугой, и до Казани всего лишь два часа», — добавил Радмир Беляев.