На создание передовых инженерных школ в Татарстане выделено около 5 млрд рублей

На создание передовых инженерных школ в Татарстане с 2022 года выделено около 5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Проект предусматривает предоставление федеральным бюджетом грантов на создание на базе вузов инженерных школ, их развитие при условии софинансирования со стороны высокотехнологичных компаний – партнеров школ и бюджетов субъектов. Проект рассчитан до 2030 года», – рассказал он.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был запущен в 2022 году для совершенствования подготовки специалистов инженерных профессий, уточнил первый замминистра образования и науки.

По его словам, передовые инженерные школы в республике созданы на базе пяти вузов. «Это 10% от общего количества передовых инженерных школ в России. Всего их в нашей стране 50», – отметил представитель Минобрнауки.

Инженерная школа в области машиностроения «Кибер Авто Тех» действует при Набережночелнинском институте КФУ. Передовая инженерная школа «Промышленные химические технологии» функционирует при Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Она специализируется на химических технологиях.

Инженерная школа «Новое поколение IТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения» создана в Университете Иннополис. Ее специализация – искусственный интеллект, программная инженерия, цифровые технологии.

Еще две передовые инженерные школы появились в прошлом году. В частности, «Комплексная авиационная инженерия» при Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КАИ) специализируется на композитных, аддитивных, сквозных цифровых технологиях и микроэлектронике.

Передовая инженерная нефтяная школа в 2024 году открылась на базе Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти». Ее специализация – новые направления развития в области добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.