Марат Ахметов: «После засухи 2010 и 2021 годов еще более сурового урока нам не нужно»

Развитие системы мелиорации обсудили депутаты Госсовета РТ на выездном заседании в селе Нармонка. Системами полива в республике обеспечена лишь малая часть сельхозугодий, где выращивают преимущественно овощи. А зерновые культуры остаются зависимыми от погоды. Какие предложения озвучили для решения проблемы – в обзоре «Татар-информа».

Развитие системы мелиорации обсудили депутаты Госсовета РТ на выездном заседании в селе Нармонка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мелиорация очень важна, особенно после засухи 2010 и 2021 годов»

В работе выездного заседания приняли участие вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, представители Министерства сельского хозяйства и специализированных компаний, члены экспертного совета.

В своем выступлении Марат Ахметов подчеркнул, что число орошаемых земель в Татарстане недостаточно, их площадь планируют увеличить с 32 до 50 гектаров.

«Мелиорация для нашей республики очень важна, особенно после засухи 2010 и 2021 годов. Только кормов мы завезли тогда на 15 млрд рублей. Еще более сурового урока нам не нужно. Ежегодно около 500-700 млн рублей в Татарстане тратят на поддержку предпринимателям, которые устанавливают в своих хозяйствах такие системы. Каждый год мы наращивали число орошаемых земель на 4-5 тыс. гектаров», – отметил Марат Ахметов.

Он напомнил, что в 2010 году, после сильной засухи, в Татарстане не собрали даже 1 млн тонн зерна, были завезены 42 тыс. тонн картофеля и кормов для животных на 15 млн рублей, после чего и появилась программа развития мелиорации. Засуха в прошлом году показала, что орошаемых земель в республике все еще недостаточно, поэтому сейчас в планах довести площадь таких угодий до 50 тыс. гектаров.

«Такие меры нужны для того, чтобы те, кто занимается животноводством, были всегда обеспечены кормами, а в республику не нужно было завозить те культуры, которые выращиваются у нас», – заключил Ахметов.

Рустем Сунгатуллин рассказал, что на орошаемых полях картофеля собирается в пять раз больше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря системе орошения урожай картофеля увеличивается в пять раз

В Татарстане работает завод по проектированию и производству аппаратов для орошения земли. На сегодняшний день уже обеспечены 32 тыс. гектаров сельхозугодий. Такая технология позволяет увеличивать количество урожая. В частности, картофеля на таких полях собирается в пять раз больше, рассказал генеральный директор трастовой компании «Татмелиорация» Рустем Сунгатуллин.

«Хозяйство, которое хочет заняться орошением, обращается к нам. Мы составляем проектно-сметную документацию. Далее они проходят отбор в Минсельхозе России. Если они прошли, то на реализацию проекта выделяются субсидии до 50% затрат. Стоимость может быть разная – от 100 до 800 млн рублей», – пояснил он.

Сначала специалисты определяют площадь орошения. К ней должен быть подобран водоисточник. Проектируется схема, ставится насосная станция и протягивается магистральный трубопровод, откуда вода поставляется в аппарат для полива.

Сама установка представляет собой длинное соединение поливальных шлангов, которые с высоты распрыскивают воду на поля.

Сама установка представляет собой длинное соединение поливальных шлангов, которые с высоты распрыскивают воду на поля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Некоторые культуры без системы орошения выращивать бессмысленно»

Одной из ферм, которые установили систему орошения земли, стало АО «Татагролизинг». По словам заместителя генерального директора компании Ильхама Валеева, некоторые культуры без такой технологии выращивать бессмысленно, а для некоторых урожай кратно возрастает.

«Без полива овощи выращивать не стоит. У нас 970 гектаров орошаемых земель. Республика нам помогает. До 70% затрат на электроэнергию субсидируется регионом. Плановый урожай картофеля у нас с установкой кратно возрос. Капусту без этого выращивать вообще невозможно», – добавил Валеев.

По его словам, в этом году ожидается высокая урожайность овощей, из-за чего компания построила дополнительные склады, а также новые фасовочные и упаковочные линии, чтобы реализовывать продукцию на рынках, ярмарках и супермаркетах. В расширении производства очень помогают государственные субсидии. Так, АО «Татагролизинг» только за расширение площадей посадки получило субсидий на 15 млн рублей.

Ильхам Валеев: «Без полива овощи выращивать не стоит. У нас 970 гектаров орошаемых земель. Республика нам помогает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«32 тыс. гектаров орошаемых земель – это пока мизер»

На сегодняшний день в Татарстане системами орошения обеспечены не очень большое количество земель, по сильной засухе этого может быть недостаточно, и урожаю будет нанесен серьезный урон, сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Сказать, что урожай выдержит засуху, как в прошлом году, нельзя. Поскольку 32 тыс. гектаров орошаемых земель – это пока мизер. Сейчас обеспечены такой защитой такие культуры, как свекла, капуста, картофель, а зерновые зависят больше от погодных условий. В год нужно наращивать по 1 тыс. и более орошаемых угодий», – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день акцент делается на те культуры, которые нуждаются в поливе, такая мера позволит упрочить продовольственную безопасность Татарстана.