На совете директоров ТНХИ-Х обсудили пожаротушащие материалы и импортозамещение ПО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» представили ряд перспективных разработок в нефтехимии и других областях. Провел заседание Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель совета директоров ГК «УНИХИМТЕК», заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Авдеев рассказал о деятельности группы компаний, являющейся сейчас одним из лидеров в разработке и производстве материалов и изделий на основе графитовых и полимерных композиционных материалов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный директор московского ООО «МФА ТЕХ» Александра Серцова поведала собравшимся о пожаротушащих материалах, применяемых для защиты электрооборудования. Пожаротушащие материалы – это средство автономного пожаротушения, которое совмещает функцию обнаружения и подавления возгорания на начальной стадии пожара. Они используются для обеспечения пожарной безопасности электротехнического оборудования, включая литий-ионные аккумуляторы. Подобные материалы применяются на электротранспорте, на складах, в жилых и коммерческих зданиях, а также в телекоммуникациях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Доклад о пожаротушащих материалах привлек внимание Рустама Минниханова. Он счел эти материалы интересными для многих промышленных производств Татарстана и рекомендовал изучить прозвучавшие предложения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Управляющий директор еще одной московской компании, АО «ГМС Процессинг Текнолоджис», Денис Пестов сообщил, что фирма производит насосное, компрессорное и блочно-модульное технологическое оборудование для нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Предприятие уже сотрудничает и реализует различные проекты с компаниями, работающими в республике. Но докладчик предложил организовать более тесное взаимодействие – для создания технологических производств.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный директор Центра информационных технологий РТ Альберт Халяпов выступил с сообщением «Цифровой суверенитет: от стратегии к действию». Возглавляемый им центр предлагает организациям Татарстана комплексные решения для замещения иностранного программного обеспечения. По его мнению, такое взаимодействие позволит укрепить технологический суверенитет и обеспечит цифровую безопасность.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный директор московского АО «Биржа «ЦТС» Виталий Хайруллин поведал о потенциальных возможностях развития биржевого товарно-сырьевого рынка Татарстана. По его словам, биржа «ЦТС» заинтересована во взаимодействии с республикой, в том числе – путем подготовки аналитики по биржевым сделкам (это позволит учитывать реальные данные о стоимости сырья, полуфабрикатов и конечной продукции).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение заседания вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко доложил о подготовке к Казанскому международному электроэнергетическому форуму «Энергопром». Мероприятие должно стать ключевой площадкой для решения задач электроэнергетики и реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Форум намечен на начало апреля 2026 года. К данному моменту утвержден организационный комитет форума под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева.