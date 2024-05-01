Ученые: Землю может накрыть магнитная буря, на Солнце уже произошли мощные вспышки

Ученые института прикладной геофизики считают, что 3 мая Землю может накрыть магнитная буря. Они подчеркнули, что мощная вспышка на Солнце уже произошла 1 мая, которые продлились 41 минуту, пишет ТАСС.

Уточняется, что вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс - A0.0. К нему относят излучения на орбите Земли мощностью в 10 нановатт на квадратный метр. Если мощность увеличивается в 10 раз, то излучения переходит к следующему классу мощности. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В институте рассказали также, что 30 апреля было зафиксировано три вспышки класса М и восемь вспышек класса С. Они длились от 38 до 45 минут.

«Вспышка (М1.3/SF) сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от СМЕ (выброса корональной массы ) возможно 3 мая», - говорится в сообщении. По словам ученых института, 1 и 2 мая на Солнце могут быть сильнейшие вспышки высшего класса X.