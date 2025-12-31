На Солнце впервые за три дня произошла сильная вспышка

Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

Вспышка класса М7.1 достигла пика в 16.51. Также с полуночи по московскому времени на светиле зарегистрированы восемь более слабых вспышек класса С.

Последний раз до этого вспышки класса М фиксировались на Солнце 29 декабря. Вместе с корональной дырой на звезде они могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Сегодняшняя вспышка произошла в области 4324 (N24E19) и длилась 56 минут. Она сопровождалась всплесками радиоизлучения II и IV спектрального типов, уточняет Институт прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Облака выброшенной при вспышках солнечной плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури. Последние приводят, в частности, к северным сияниям в атмосфере и нарушениям коротковолновой связи, а иногда и к более серьезным последствиям.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.