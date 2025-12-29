Астрономы рассказали о возможных полярных сияниях в новогоднюю ночь

Фото: vk.com/azevo_spotter

У жителей России появился шанс встретить Новый год, наблюдая за северными сияниями. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В ночь на 29 декабря на Солнце произошла серия вспышек, включая две сильных – категории M. Первая из них, уровня M4.2, была зарегистрирована в 1.39 по московскому времени, вторая, уровня М2.2, – в 3.02 по Москве.

Согласно результатам моделирования, в результате этих вспышек в космос оказалось выброшено облако плазмы средней величины, которое может краем задеть Землю в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Точное время прихода для таких случаев определяется современными моделями с точностью до пяти – семи часов и может быть любым в соответствующем диапазоне», – вместе с тем уточнили исследователи.

Наиболее высока вероятность увидеть полярные сияния в новогоднем небе в северо-западных регионах России. Это Мурманск, Архангельск, Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, пояснили астрономы.

При этом «вероятности для центральной части страны пока являются небольшими». Дело в том, что случившееся на Солнце событие – «объективно средней силы», а облако плазмы «всё же уходит сильно вбок», предупредили ученые.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики Татарстана прогнозируют частые снегопады в январе.

Облака солнечной плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури. Последние приводят, в частности, к северным сияниям в атмосфере и нарушениям коротковолновой связи.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.