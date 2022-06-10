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Происшествия
10 июня 2022  19:11
Елена Саляхова

На службу по контракту в Татарстане берут женщин медицинских и музыкальных специальностей

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На военную службу по контракту в Татарстане набирают женщин с медицинским и музыкальным образованием. Об этом во время пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

По его словам, нередко в пункты отбора приходят женщины. Они, как правило, становятся фельдшерами или играют в военном оркестре. 

Стоит отметить, что сейчас в Татарстане ведется набор в батальоны на контрактную службу. Всем новобранцам положена единовременная выплата в 200 тысяч рублей.

#контрактная служба
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