Поступившие на контрактную службу татарстанцы получат выплату в 200 тыс руб

Жители Татарстана, поступившие на службу по контракту, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

На данный момент в Татарстане ведется набор в два батальона, которые будут участвовать в боевых действиях, в том числе и в спецоперации на Украине. Сколько именно человек будут набраны в батальоны – пока что точная цифра не называется. Известно, что попасть туда сможет любой желающий от 18 до 50 лет, который пройдет серьезную проверку перед подписанием контракта.

Токмаков добавил, что перед тем, как отправиться в горячие точки, новобранцы обязательно будут проходить боевую подготовку.