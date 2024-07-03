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На слушаниях в Госдуме обсудят, что делать с ЕГЭ
В Государственной Думе 4 июля пройдут большие слушания по вопросу ЕГЭ с приглашением всех заинтересованных сторон. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат нижней палаты Федерального Собрания от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
«Будут представители Минпросвещения, Минобразования, Рособрнадзор, депутаты и другие приглашенные. Они будут обсуждать, что необходимо дальше делать с ЕГЭ и ОГЭ. На основе этого серьезного разговора будет разработан алгоритм действий по этому вопросу», — отметил парламентарий.
В начале июня в Госдуму был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. Инициаторами стали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Вчера стало известно, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже осенью.
Подробнее читайте в материале: «Хорошая вещь, но сделана плохо»: правда ли, что в России отменят ЕГЭ?
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