«Хорошая вещь, но сделана плохо»: правда ли, что в России отменят ЕГЭ?

Отменить ЕГЭ предложили депутаты Госдумы. Если закон будет принят, то единый госэкзамен могут отменить с 1 января 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рассмотрит ли осенью Госдума закон об отмене ЕГЭ – открытый вопрос

Отменить ЕГЭ предложили депутаты Госдумы. Инициаторами выступают представители сразу трех фракций – ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Если закон будет принят, то единый госэкзамен могут отменить с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных экзаменов будут действительны еще четыре года.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала РИА Новостям первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

По мнению инициаторов законопроекта, России нужно вернуться к традиционным госэкзаменам, которые были до ЕГЭ.

Ильдар Гильмутдинов считает, что пока инициаторы документа не дают достойной альтернативы ЕГЭ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы отменять, надо предлагать что-то взамен

Ряд депутатов Госдумы со скепсисом смотрят на этот законопроект. Например, Ильдар Гильмутдинов считает, что пока инициаторы документа не дают достойной альтернативы ЕГЭ.

«Вносят, не предлагая ничего. А что взамен? Каким будет механизм сдачи экзамена? Просто отменить... Представим, что отменили с 1 сентября, а что предлагается, чтобы обеспечить прозрачность, равноправие, чтобы ребята, независимо от места учебы, могли поступить в вузы? Это в принципе ЕГЭ дало», – сказал Гильмутдинов «Татар-информу».

Другой депутат Госдумы, Айрат Фаррахов, в разговоре с «Татар-информом» отметил, что подобные инициативы никогда не доходят до пленарных заседаний, хотя поступают регулярно – раз в полгода.

Айрат Фаррахов отметил, что подобные инициативы никогда не доходят до пленарных заседаний, хотя поступают регулярно – раз в полгода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Перспектив у этого закона нет, он даже не дойдет до пленарной сессии. Во многом он носит популистский характер. Никто не будет отменять ЕГЭ, да и не надо этого делать. Надо совершенствовать последовательно эту систему, потому что она дает возможность выбирать вуз, и не один», – сказал Фаррахов «Татар-информу».

«Хорошая вещь, но сделана плохо»

Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ЕГЭ – система, у которой сколько плюсов, столько и минусов.

«С моей точки зрения, ЕГЭ — это вообще-то хорошая вещь, но сделана плохо. В начале, когда ее вводили, было вообще ужасно. Поскольку в России сильное математическое сообщество, то ЕГЭ по математике стало приличным. Сначала там было целиком на заучивание и миллион легких задач, а потом появилась сложная часть — часть С. С математикой стало лучше. С гуманитарными науками по-прежнему — много зазубривания. Если эту вещь доводить до ума, то она хорошая», – считает создатель и директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

Единый госэкзамен дает возможность школьникам, независимо от места их проживания, сдать экзамен в равных условиях и подать заявления в пять любых вузов страны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начнем с положительного – единый госэкзамен дает возможность школьникам, независимо от места их проживания, сдать экзамен в равных условиях и подать заявления в пять любых вузов страны.

В случае с традиционными экзаменами по билетам слишком высок риск, что на результатах скажутся симпатии-антипатии учителей по отношению к школьникам. По мнению Шмакова, нет ничего хуже для среднего ученика обычной школы не в мегаполисе, чем обычные экзамены в родной школе.

Сливы и раздевания на досмотре играют против ЕГЭ

Что касается минусов, то ЕГЭ – это большой стресс для выпускников. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что с каждым годом среди подростков растет количество суицидов.

Случаются и нелепые ситуации во время досмотра выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ. Так, в этом году на одном из пунктов проведения экзамена в Воронеже девушек вынудили снять бюстгальтеры, потому что металлоискатель реагировал на детали на нижнем белье. Позже глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что «факты не соответствуют действительности».

Что касается минусов, то ЕГЭ – это большой стресс для выпускников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вероятно, этот случай в разговоре с «Татар-информом» упомянул Айрат Фаррахов.

«Я считаю, что нельзя из крайности в крайность, нельзя отменять и запрещать. У существующей системы ЕГЭ огромное количество изъянов и противоречий, поэтому ее надо совершенствовать. Чтобы не было перегибов, когда детей раздевают», – сказал парламентарий.

Еще один минус, за который регулярно критикуют ЕГЭ, – это сливы, то есть выложенные в интернет контрольно-измерительные материалы (КИМы или тесты) и ответы на задания. Сливы в том или ином виде фиксировались ежегодно с 2007 по 2013 год, а дальше был период затишья. Затем инцидент произошел в 2018 году.

«У нас огромная проблема с информационной безопасностью. Уж не знаю, как, ведь IT-сфера достаточно сильна в России. Тем не менее постоянные сливы. Мы сами убеждались, что они истинные», – сказал Павел Шмаков.

Слушания по ЕГЭ в Госдуме пройдут на этой неделе

Госдума проведет 4 июля парламентские слушания по теме ЕГЭ. Об этом «Татар-информу» сказал Ильдар

Гильмутдинов.

«Будут представители Минпросвещения, Минобразования, Рособрнадзор, депутаты и другие приглашенные будут обсуждать, что необходимо дальше делать с ЕГЭ и ОГЭ. На основе этого серьезного разговора будет разработан алгоритм действий по этому вопросу», – сказал парламентарий.

Еще один минус, за который регулярно критикуют ЕГЭ, – это сливы, то есть выложенные в интернет контрольно-измерительные материалы (КИМы или тесты) и ответы на задания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, надо учесть все стороны вопроса, в том числе положительные, и найти оптимальное решение.

«Придерживаюсь такого подхода: чтобы с водой не выплеснуть ребенка, надо разобраться, какие шаги надо сделать, чтобы механизм экзамена был более совершенен, справедлив. С учетом того, что в 10-11 классах ребята фактически не учатся, а только зубрят, надо что-то делать», – заявил Гильмутдинов.

Парламентарий уверен, что внесенный в июне законопроект об отмене ЕГЭ вряд ли будет рассмотрен осенью.

«Не они же выбирают, когда рассмотреть. Это прерогатива профильного комитета, который будет работать с законопроектом. То, что осенью рассмотрят, — это желание авторов, не более того», – заключил он.