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«Хорошая вещь, но сделана плохо»: правда ли, что в России отменят ЕГЭ?
Сразу три фракции Госдумы предложили заменить ЕГЭ обычными экзаменами, как раньше. Из доводов инициаторов — случаи суицидов среди подростков из-за нервного напряжения и высокие затраты на организацию. Завтра вопрос обсудят на парламентских слушаниях. Возможен ли возврат к прежней форме аттестации, «Татар-информ» обсудил с экспертами.
Рассмотрит ли осенью Госдума закон об отмене ЕГЭ – открытый вопрос
Отменить ЕГЭ предложили депутаты Госдумы. Инициаторами выступают представители сразу трех фракций – ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Если закон будет принят, то единый госэкзамен могут отменить с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных экзаменов будут действительны еще четыре года.
«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала РИА Новостям первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.
По мнению инициаторов законопроекта, России нужно вернуться к традиционным госэкзаменам, которые были до ЕГЭ.
Чтобы отменять, надо предлагать что-то взамен
Ряд депутатов Госдумы со скепсисом смотрят на этот законопроект. Например, Ильдар Гильмутдинов считает, что пока инициаторы документа не дают достойной альтернативы ЕГЭ.
«Вносят, не предлагая ничего. А что взамен? Каким будет механизм сдачи экзамена? Просто отменить... Представим, что отменили с 1 сентября, а что предлагается, чтобы обеспечить прозрачность, равноправие, чтобы ребята, независимо от места учебы, могли поступить в вузы? Это в принципе ЕГЭ дало», – сказал Гильмутдинов «Татар-информу».
Другой депутат Госдумы, Айрат Фаррахов, в разговоре с «Татар-информом» отметил, что подобные инициативы никогда не доходят до пленарных заседаний, хотя поступают регулярно – раз в полгода.
«Перспектив у этого закона нет, он даже не дойдет до пленарной сессии. Во многом он носит популистский характер. Никто не будет отменять ЕГЭ, да и не надо этого делать. Надо совершенствовать последовательно эту систему, потому что она дает возможность выбирать вуз, и не один», – сказал Фаррахов «Татар-информу».
«Хорошая вещь, но сделана плохо»
Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ЕГЭ – система, у которой сколько плюсов, столько и минусов.
«С моей точки зрения, ЕГЭ — это вообще-то хорошая вещь, но сделана плохо. В начале, когда ее вводили, было вообще ужасно. Поскольку в России сильное математическое сообщество, то ЕГЭ по математике стало приличным. Сначала там было целиком на заучивание и миллион легких задач, а потом появилась сложная часть — часть С. С математикой стало лучше. С гуманитарными науками по-прежнему — много зазубривания. Если эту вещь доводить до ума, то она хорошая», – считает создатель и директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.
Начнем с положительного – единый госэкзамен дает возможность школьникам, независимо от места их проживания, сдать экзамен в равных условиях и подать заявления в пять любых вузов страны.
В случае с традиционными экзаменами по билетам слишком высок риск, что на результатах скажутся симпатии-антипатии учителей по отношению к школьникам. По мнению Шмакова, нет ничего хуже для среднего ученика обычной школы не в мегаполисе, чем обычные экзамены в родной школе.
Сливы и раздевания на досмотре играют против ЕГЭ
Что касается минусов, то ЕГЭ – это большой стресс для выпускников. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что с каждым годом среди подростков растет количество суицидов.
Случаются и нелепые ситуации во время досмотра выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ. Так, в этом году на одном из пунктов проведения экзамена в Воронеже девушек вынудили снять бюстгальтеры, потому что металлоискатель реагировал на детали на нижнем белье. Позже глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что «факты не соответствуют действительности».
Вероятно, этот случай в разговоре с «Татар-информом» упомянул Айрат Фаррахов.
«Я считаю, что нельзя из крайности в крайность, нельзя отменять и запрещать. У существующей системы ЕГЭ огромное количество изъянов и противоречий, поэтому ее надо совершенствовать. Чтобы не было перегибов, когда детей раздевают», – сказал парламентарий.
Еще один минус, за который регулярно критикуют ЕГЭ, – это сливы, то есть выложенные в интернет контрольно-измерительные материалы (КИМы или тесты) и ответы на задания. Сливы в том или ином виде фиксировались ежегодно с 2007 по 2013 год, а дальше был период затишья. Затем инцидент произошел в 2018 году.
«У нас огромная проблема с информационной безопасностью. Уж не знаю, как, ведь IT-сфера достаточно сильна в России. Тем не менее постоянные сливы. Мы сами убеждались, что они истинные», – сказал Павел Шмаков.
Слушания по ЕГЭ в Госдуме пройдут на этой неделе
Госдума проведет 4 июля парламентские слушания по теме ЕГЭ. Об этом «Татар-информу» сказал Ильдар
Гильмутдинов.
«Будут представители Минпросвещения, Минобразования, Рособрнадзор, депутаты и другие приглашенные будут обсуждать, что необходимо дальше делать с ЕГЭ и ОГЭ. На основе этого серьезного разговора будет разработан алгоритм действий по этому вопросу», – сказал парламентарий.
По его мнению, надо учесть все стороны вопроса, в том числе положительные, и найти оптимальное решение.
«Придерживаюсь такого подхода: чтобы с водой не выплеснуть ребенка, надо разобраться, какие шаги надо сделать, чтобы механизм экзамена был более совершенен, справедлив. С учетом того, что в 10-11 классах ребята фактически не учатся, а только зубрят, надо что-то делать», – заявил Гильмутдинов.
Парламентарий уверен, что внесенный в июне законопроект об отмене ЕГЭ вряд ли будет рассмотрен осенью.
«Не они же выбирают, когда рассмотреть. Это прерогатива профильного комитета, который будет работать с законопроектом. То, что осенью рассмотрят, — это желание авторов, не более того», – заключил он.
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