На следующей неделе в торговых центрах Татарстана усилится контроль за ношением масок

Со следующей недели в торговых центрах республики усилят проверку того, носят ли татарстанцы маски. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, чаще всего сотрудники ведомства находят нарушения в торговых центрах, кафе и на предпиятиях.

«На следующей неделе мы будем усиливать работу в торговых комплексах, потому что мы видим в них очень много людей, ходящих без масок», – объяснила Патяшина.

Меньше всего нарушений работники Роспотребнадзора фиксируют в концертных залах и театрах. Напомним, сейчас в них должна действовать заполняемость на 70%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в каждом пятом объекте общепита нарушаются антиковидные меры.