На следующей неделе в Татарстане сохранится жаркая погода — ожидается до +33 градусов

Жаркая погода в Татарстане продолжится и на следующей неделе: днем 8 и 9 августа столбики термометров по-прежнему будут держаться выше 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, с 5 по 7 августа Татарстан будет находиться в поле повышенного давления, из-за чего осадки маловероятны. В ночные часы температуры будут достигать 12–17 градусов, днем — до 28–33.

Предварительно, 8 и 9 августа днем прогнозируется от 27 до 33 градусов. Существенных осадков не предвидится, лишь 9-го числа вероятны кратковременные дожди.

Напомним, что из-за жаркой и засушливой погоды в Татарстане продлено штормовое предупреждение. На следующие семь дней в республике устанавливается высокий, IV класс опасности лесных пожаров.