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СВО 20 мая 2024 12:42

На Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

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Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба. Об этом ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», – сказал он.

Также Труднев сообщил, что специалисты выявили уязвимости в обороноспособности Славянского НПЗ и намерены провести работу для их устранения.

«Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача», – сказал он.

Накануне завод был атакован беспилотниками, начиненными поражающими элементами, после чего предприятие приостановило работу. На территории НПЗ упало шесть дронов.

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