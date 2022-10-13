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Ру Тат
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Строительство
13 октября 2022  13:51
Эльза Кузнецова

На Шишкинских прудах в Елабуге появятся пирсы у воды и питомник с растениями

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На Шишкинских прудах в Елабуге появятся пирсы у воды и питомник с растениями

В ближайшие два года на Шишкинских прудах в Елабуге появятся удобные пирсы у воды, пешеходные пути и хорошее освещение, также здесь откроется питомник с растениями. На первый этап реализации проекта выделено 95 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Елабуга вошла в число победителей Всероссийского конкурса малых городов этого года. Шишкинские пруды — одно из самых популярных мест для отдыха, но только летом. Однако большой проблемой остается затопляемость территории.

«Чтобы сделать Шишкинские пруды комфортнее и безопаснее, по проекту предлагается поднять дорожки выше уровня подтопления, расположить функциональные зоны вне зоны паводков, сделать освещение и малые архитектурные формы влагозащищенными и вандалостойкими», — отметили в Фонде.

После благоустройства на Шишкинских прудах можно будет устраивать мероприятия не только летом. Эта территория отлично подходит для крупных событий: весной жители отметили Масленицу, хотя обычно праздник проводили в других парках Елабуги. Им понравился новый опыт этого года, поэтому теперь Масленицу решено устраивать только на Шишкинских прудах.

Предприниматели также заинтересовались данной территорией. Так, представители малого и среднего бизнеса предложили создать гриль-домики. Предполагается, что здесь также появятся точки проката, кафе, чайная и многое другое. 

Ранее «Татар-инфрм» сообщал, что на каскаде верхних прудов в Лениногорске появится новый спортивный кластер.

Эскизы: Фонд «Институт развития городов РТ»

#шишкинские пруды
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