На каскаде верхних прудов в Лениногорске появятся скейт-парк и памп-трек

В 2023 году на каскаде верхних прудов в Лениногорске появится спортивный кластер — он станет пространством для молодых людей вместе с Молодежным центром, который также откроют в следующем году. Ранее в Лениногорске не было подобных мест для реализации потенциала молодежи.

«Сумма гранта первой очереди составит 95 млн рублей. В первом этапе будет реализован только спортивный кластер. А всего их будет три: помимо спортивного, еще экологический и посвященный здоровому образу жизни. В первую очередь мы реализуем экстрим-зоны: скейт-парк и памп-трек, а также оздоровительные маршруты и полноценную событийную зону со сценой», — рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

При этом экстрим-зона сможет стать точкой притяжения туристов — спортсмены из других городов и регионов смогут приезжать в Лениногорск на соревнования.

В городе действуют несколько спортивных сообществ, например, секция скейтбординга SSF и танцоры FREEDOM, и все они уже активно включались в проект. Совместно с ними команда Фонда «Институт развития городов РТ» провела «День уличной культуры» и «Зимние игры у озер». Спортсмены приняли в них активное участие, например, сами делали чертежи временных фигур для соревнований скейтеров.

Лениногорск входит в числе победителей Всероссийского конкурса малых городов 2022 года. Каскад верхних прудов — территория, которая формирует водно-зеленый каркас города. Жители в свое время предложили заполнить водой имеющиеся здесь овраги и превратить их в озера.