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Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 36 187, пострадавших — 108 068. Такие данные со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям приводит ТАСС.
«В результате землетрясений, произошедших в провинции Кахраманмараш 6 февраля, на данный момент погибли 36 187 человек. 108 068 человек пострадали. Более 4,3 тысячи повторных подземных толчков зафиксировано в регионе с момента первого землетрясения», — отмечается в сообщении.
В управлении добавили, что из района землетрясения переселено свыше 216 тыс. человек.
Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля и продлились две минуты. Позднее последовало еще несколько толчков, но уже более слабых. Напомним, что по предложению Президента РФ Владимира Путина в Турции работают бригады МЧС России.
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