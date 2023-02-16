Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тыс. человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 36 187, пострадавших — 108 068. Такие данные со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям приводит ТАСС.

«В результате землетрясений, произошедших в провинции Кахраманмараш 6 февраля, на данный момент погибли 36 187 человек. 108 068 человек пострадали. Более 4,3 тысячи повторных подземных толчков зафиксировано в регионе с момента первого землетрясения», — отмечается в сообщении.

В управлении добавили, что из района землетрясения переселено свыше 216 тыс. человек.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля и продлились две минуты. Позднее последовало еще несколько толчков, но уже более слабых. Напомним, что по предложению Президента РФ Владимира Путина в Турции работают бригады МЧС России.