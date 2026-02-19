news_header_top
Общество 19 февраля 2026 09:36

На шесть резюме – одна вакансия: рынок труда Татарстана смещается в пользу работодателей

Спад бизнес-активности наблюдается в начале 2026 года на рынке труда в Татарстане. Вакансий за месяц стало меньше на 7%. У компаний снова есть выбор кандидатов, а соискателям нужно прикладывать больше усилий, чтобы выделиться среди конкурентов за вакантные места.

«Число активных резюме за месяц не изменилось. За год вакансий стало на 16% меньше, а резюме – на 23% больше. Рынок труда становится более сбалансированным. Подобные тенденции характерны для всего рынка труда России», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе SuperJob.ru.

По данным пресс-службы ЦЗН РТ, в прошлом году активность соискателей в Татарстане ежемесячно росла на 38% по сравнению с 2024 годом.

«Это проявляется не столько в немедленных увольнениях, сколько в активном мониторинге рынка: большинство обновляющих резюме уже трудоустроены. На одну вакансию в среднем претендуют шесть человек», – отметили в пресс-службе.

Подробнее о ситуации на рынке труда и о том, кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет, читайте в обзоре «Татар-информа».

Рынок труда Татарстана в 2026 году: шесть человек на вакансию и рост зарплат – прогноз
