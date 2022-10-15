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Сельское хозяйство
15 октября 2022  21:45
Эльза Кузнецова

На сельхозярмарки в Челнах завезли свыше 1,3 тыс. тонн продукции на 38 млн рублей

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На сельхозярмарки в Челнах завезли свыше 1,3 тыс. тонн продукции на 38 млн рублей

Сегодня в Набережных Челнах на трех площадках прошли три сельскохозяйственные ярмарки. Они развернулись на площадке перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Фермеры из Агрызского, Актанышского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Сармановского, Тукаевского и других муниципальных районов представили свою продукцию.

Было завезено свыше 1,3 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 38 млн рублей.
Следующие ярмарки запланированы на 22 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за пять ярмарочных дней реализовано сельхозпродукции на 508 млн рублей.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#сельскохозяйственные ярмарки
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