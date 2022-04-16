На сельхозярмарке в Альметьевске волонтеры на машине доставляли продукты пожилым на дом

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В субботу, 16 апреля, в Альметьевске состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка. На ярмарке дежурили волонтеры, которые помогали покупателям старшего поколения добраться с покупками домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Тимур Нагуманова.

Ярмарка собрала большое количество горожан на рынке по ул. Аминова. Товары привезли в достаточном количестве.

«Можно приобрести мясо, колбасы, сыры, мед, крупы, сахар, халяль-продукцию, овощи и фрукты, молоко от наших местных производителей», — написал мэр.

Ярмарки продлятся до 23 апреля. Свою продукцию представляют КФХ не только Альметьевского, но и соседних районов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.