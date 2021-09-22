На сельхозярмарке «Город мастеров» юные сыровары РТ проведут дегустацию своей продукции

В Казани 25 сентября пройдет ежегодная Республиканская ярмарка — выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Впервые на ней свою продукцию представят воспитанники с ограниченными возможностями здоровья Мензелинской школы-интерната, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На базе Мензелинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья создана первая в России детская мини-сыроварня. Сыр варят дети с ОВЗ в возрасте от 14 до 18 лет. Они со школьной скамьи осваивают профессию и учатся зарабатывать», — отметили в министерстве.

На ярмарке юные сыровары представят такие сорта сыра, как адыгейский (классический и с приправами), фета, качотта и лабне, а также проведут дегустацию своей продукции.

На мероприятии каждый район организует экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, школами и учреждениями дополнительного образования, о чем сообщало ИА «Татар-информ».