В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и декоративных изделий «Город мастеров»

25 сентября в Казани пройдет Республиканская ярмарка – выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Участие в ней примут муниципальные районы и образовательные организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Каждый муниципальный район представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, а также другими заинтересованными предприятиями и организациями – школами, учреждениями дополнительного образования и т.д.», – отметили в министерстве.

Горожане смогут приобрести по доступным ценам выпечку, зерновые культуры, консервированную, плодоовощную и молочную продукцию, мед, яйца, а также швейные изделия, изделия из дерева, декоративно-прикладного творчества, металла. Можно будет купить поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.

Кроме того, посетители ярмарки смогут увидеть творческие номера, подготовленные учащимися и коллективами муниципальных районов республики.

На мероприятии запланировано проведение смотра-конкурса по следующим номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».

Ярмарка начнет работу в семь часов утра в агропромпарке «Казань».