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На сельхозярмарках в Татарстане продано более 1,1 млн штук яиц
В Татарстане за пять ярмарочных дней было продано более 1,1 млн штук куриных яиц. Повышенный спрос на яйца был на первых сельхозярмарках, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Традиционно, наши ярмарки пользуются большим спросом у населения, особенно среди горожан, желающих приобрести свежие овощи. Какого-то ажиотажа не наблюдаем, если на первых ярмарках был повышенный спрос на яйца, то сейчас очередей нет», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Всего за пять ярмарок реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 340,9 млн рублей. Татарстанцы приобрели 522,6 тонны овощей, в том числе 282,6 тонны картофеля, а также 89,3 тонны разливного молока, 203,6 тонны сахара и 425,4 тонны мяса, включая 223,5 тонны говядины.
Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 16 марта и продлятся до 28 апреля. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в районах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в марте куриные яйца в России подешевели на 2,3%.
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