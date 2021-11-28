На сельхозярмарках в Челнах продано 175 тонн продукции за 16 млн рублей

В Набережных Челнах состоялись очередные сельскохозяйственные ярмарки. Фермеры завезли в город свыше 175 тонн продукции на сумму более 16 млн рублей, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ярмарки работали в трех точках — на набережной Тукая, на территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Торговля на набережной проходила в праздничной атмосфере благодаря концертной программе, которую организовал Сармановский район.

Гостями площадок также стали замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов и начальник управления торговли Татпотребсоюза Ильдус Хатыпов. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодные осенние ярмарки проходят на 15 площадках Казани.