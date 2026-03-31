На сегодня от клещевого энцефалита привились почти три тысячи татарстанцев

На сегодня прививку от клещевого энцефалита получил 2701 татарстанец. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Он отметил, что полный курс вакцинации включает в себя три прививки, которые делают в течение девяти месяцев.

«Сама вакцинация начинается в конце прошлого календарного года – в октябре. В этом году план по вакцинации составляет 6 427 человек. Выполнение плана составляет 10%», – объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Напомним, в конце марта в Татарстане были зафиксированы первые с начала сезона укусы клещей.

«Первый укус был зафиксирован 25 марта 2026 года в Высокогорском районе. По состоянию на 27 марта в республике зарегистрированы семь случаев обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в Высокогорском, Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском районах и у жителя Казани, у которого присасывание клеща произошло в Сочи. У остальных пострадавших присасывания клещей произошли при посещении леса, на дачном участке, при выгуле собак», – сообщили в Роспотребнадзоре.