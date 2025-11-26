news_header_top
Общество 26 ноября 2025 11:25

За неделю 114 татарстанцев заболели гриппом

В Татарстане растет число заболевших гриппом. За прошедшую неделю зафиксировано 114 случаев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ситуация перестраивается – доля гриппа растет еженедельно. Рост зафиксирован среди школьников 7-14 лет. Большую роль здесь играют фильтры. Порядка восьми тысяч детей с начала учебного года были отстранены от посещения образовательных организаций», – рассказала спикер.

Всего за прошедшую неделю в республике 10 008 человек заболели гриппом и ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 11% и ниже эпидемического порога на 34%.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Роспотребнадзор #статистика
