На сцене театра Камала к 140-летию Фатиха Амирхана покажут пьесу «Тигезсезләр»

В честь 140-летия со дня рождения Фатиха Амирхана на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала планируется постановка его пьесы «Тигезсезләр» («Неравные»). Об этом сообщил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

«До революции на сцене ставились две пьесы Фатиха Амирхана – "Молодые" и "Неравные". После революции ни одна из них больше не поднималась на сцену Камаловского театра. Почему так – не знаю. Думаю, поэтому театр решил вновь обратиться к пьесе "Неравные". Я буду ставить ее сам», – рассказал он.

Сегодня татарская общественность почтила память классика татарской литературы Фатиха Амирхана в день 140-летия со дня его рождения. Церемония прошла на кладбище в Ново-Татарской слободе в Казани. Участники мероприятия возложили цветы к могиле писателя и прочли аяты из Корана.

