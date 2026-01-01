Татарская общественность почтила память Фатиха Амирхана в день его 140-летия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарская общественность почтила память классика татарской литературы Фатиха Амирхана в день 140-летия со дня его рождения. Церемония прошла на кладбище в Ново-Татарской слободе в Казани. Участники мероприятия возложили цветы к могиле писателя и прочли аяты из Корана.

Церемонию открыл и вел директор Дома татарской книги Айдар Шайхин. Кроме того, участие приняли представители Союза писателей Татарстана, Министерства культуры РТ и Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Айдар Шайхин отметил, что 2026 год можно считать Годом литературы, поскольку ожидается много юбилеев писателей.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла подчеркнул важную роль Фатиха Амирхана в истории татарской литературы. Он отметил, что писатель известен не только сатирической повестью «Фатхулла хазрат», вошедшей в учебники литературы, но и произведением «Хаят», в котором автор мастерски описывает психологию человека и заглядывает в будущее татарского народа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ркаил Зайдулла также напомнил, что Фатих Амирхан был не только писателем и драматургом, но и общественным деятелем. Он собирал вокруг себя молодых литераторов, выпускал рукописную газету «Әл-ислах» и активно руководил литературной жизнью Казани.

Народный поэт Татарстана Радиф Гаташ отметил уникальность Фатиха Амирхана и трудности его судьбы: из 40 лет жизни писатель 19 лет провел в инвалидной коляске, но несмотря на это создал богатое литературное наследие. Его часто сравнивают с Генрихом Гейне, который тоже многие годы был прикован к постели, но оставил после себя бессмертные произведения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин прочел аяты из Корана в память о писателе.

Зульфия Шавалиева