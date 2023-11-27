На санаторно-курортное лечение татарстанцев направят еще 16,4 млн рублей

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Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану выделит на санаторно-курортное лечение татарстанцев почти 16,5 млн рублей. Три тендера опубликованы на сайте госзакупок.

Так, почти 7,4 млн рублей будут направлены на обеспечение санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан с заболеваниями в области эндокринологии, неврологии, кардиологии, травматологии и ортопедии. Длительность путевки — 18 дней. Граждане будут отдыхать в учреждениях, расположенных на территории республики.

Согласно еще одному тендеру на 5,8 млн рублей, татарстанцам выделят путевки продолжительностью 18 дней в санатории, расположенные в Кабардино-Балкарской Республике. Отдых будет включать лечение болезней в сфере эндокринологии, неврологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и ортопедии.

В третьем тендере на 3,4 млн рублей длительность путевки будет составлять 21 день. Граждане будут проходить санаторно-курортное лечение в учреждениях Татарстана.

Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета. Заказчика определят 7 декабря.