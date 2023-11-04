Татарстанцев отправят в санатории за 64 млн рублей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану отправит жителей республики в санатории на 64 млн рублей. Эта информация следует из ряда тендеров, опубликаованных на сайте госзакупок.

На портале появилось 10 тендеров на предоставление санаторно-курортного лечения по нескольким областям, например, эндокринологии, неврологии, кардиологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, травматологии, ортопедии и др.

Продолжительность санаторно-курортного лечения на одного человека равняется 18 дням. В санатории будут направляться люди с ожирением, ишемической болезнью сердца, артрозами, болезнями вен, глаз и ЦНС, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, и др.

Финансирование будет осуществляться из средств федерального бюджета. Заказчика определят после 13 ноября.