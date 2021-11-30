На Самосыровской свалке в Казани построят электростанцию за 872 млн рублей

Под Казанью стартует очередной этап рекультивации Самосыровской свалки с добычей газа и строительством электростанции на 1500 кВт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Контракт стоимостью 872 млн рублей получил «Ядран-строй», входящий в группу «Ядран» Ирека Салихова. Согласно тендеру, подрядчик должен оборудовать на свалке систему активной дегазации с производством электроэнергии из свалочного газа, который до 60% состоит из метана. Для этого на полигоне возведут электростанцию из трех модулей по 500 кВт.

Свалочный газ будет добываться с глубины 18 метров с помощью 80 газовых вертикально установленных труб, проходить через систему очистки и поступать в газопоршневые агрегаты для выработки электроэнергии. Также на полигоне появится факельная установка для сжигания газа на случай прекращения работы газопоршневых агрегатов.

Самосыровская свалка твердых коммунальных отходов — крупнейшая в Казани, она эксплуатировалась более полувека — с 1960 по 2013 год. За этот период на ней скопилось свыше 4,6 млн куб. метров мусора. В 2013 году свалка была законсервирована, ее старую часть рекультивировали к осени 2018 года. Третья карта полигона на данный момент не подготовлена.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в конце сентября Минэкономики Татарстана сообщило, что на рекультивацию свалки выделят 890,6 млн рублей. В общей сложности госинвестиции в обезвреживание полигона превысят 1,2 млрд рублей.

Планируется, что работы на полигоне завершатся в 2023 году. Они будут выполняться по программе «Чистая страна» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.