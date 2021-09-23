Татарстан получит более 890 млн рублей на рекультивацию Самосыровского полигона

Татарстан получит 890,6 млн рублей на рекультивацию Самосыровского полигона в Казани в 2022–2024 годах. Средства будут выделены из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Предварительная договоренность о выделении средств уже подписана с Минприроды России. Полигон площадью 14,1 гектара располагается по Мамадышскому тракту. С 2020 года казанцы регулярно направляют обращения, касающиеся неприятного запаха со свалки.

Работы будут выполняться по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.