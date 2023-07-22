На самом длинном мосту трассы М12 в Татарстане ведется надвижка пролетных строений

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

На самом длинном мосту трассы М12 Москва—Нижний Новгород—Казань продолжается надвижка пролетных строений. С правой стороны работа завершена, конструкции переводят в проектное положение. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Протяженность моста через Волгу, который расположен на территории Татарстана (8-й этап строительства), составляет 3362 метра. Он является самым длинным не только на этом этапе, но и на всей протяженности 800-километровой магистрали.

Три этапа строительства в Татарстане и Чувашии (6-й, 7-й и 8-й) будут сданы в конце 2023 года. Сейчас здесь продолжается укладка асфальтобетона, монтаж барьерных ограждений, укрепление откосов дороги, посев травы, а также установка сетчатого ограждения и мачт освещения.

Кроме того, по всей протяженности трассы возводятся многофункциональные зоны, на которых расположатся парковки и АЗС. Они станут местом, где водители смогут отдохнуть и заправить транспортные средства уже в первые дни после открытия М12.

Строительство объекта, напомним, ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, на трассе уже заработали три многофункциональные зоны из запланированных 16.