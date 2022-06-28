На саммите НАТО назовет Китай «систематическим вызовом» для альянса

В новой стратегической концепции НАТО Китай будет назван «систематическим вызовом» для альянса, а Россия, напомним, — «угрозой для безопасности». Кроме того, в документе будет сообщено об углубляющихся отношениях Москвы и Пекина. Об этом, ссылаясь на знакомые с обстоятельствами источники, сообщает Bloomberg.

«НАТО намерен назвать Китай „систематическим вызовом“, когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией», — подчеркивается в сообщении.

В документе будут указаны опасения в отношении таких областей, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка.

Предыдущая концепция НАТО была создана в 2010 году. В документе Россия указана как партнер альянса, а также отсутствуют указания по Китаю.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс планирует нарастить численность группы быстрого реагирования до 100 тыс. человек, а также продолжить усиление на востоке.