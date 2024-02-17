На саммите БРИКС в Казани ожидают Премьер-министра Эфиопии

На саммит БРИКС в Казани может прибыть Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом со ссылкой на российского посла в Аддис-Абебе Евгения Терехина сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что с 1 января Эфиопия входит в число стран — участниц объединения. «Сам формат саммита БРИКС подразумевает участие в нем первых лиц стран — участниц, в том числе Премьер-министра Эфиопии», — добавил он.

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. На саммите объединения в Йоханнесбурге Президент Владимир Путин озвучил приоритеты председательства нашей страны в БРИКС. Напомним, в столице Татарстана саммит стран – членов объединения пройдет в октябре.