На саммите БРИКС в Казани делегацию Бахрейна возглавит глава МИД

Королевство Бахрейн получило приглашение на саммит БРИКС, делегацию монархии возглавит глава МИД Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. Об этом сообщил посол аравийского государства в Москве Ахмед ас-Саати на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы действительно получили приглашение принять участие в работе данного саммита, и со стороны Бахрейна приедет делегация, возглавляемая министром иностранных дел королевства», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что приглашение Бахрейн принял в рамках председательства монархии в Лиге арабских государств, так как королевство «пока не является страной-членом объединения БРИКС».

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее сообщалось, что Шри-Ланка планирует подать заявку на членство в международном объединении.