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На саммите БРИКС в Казани делегацию Бахрейна возглавит глава МИД
Королевство Бахрейн получило приглашение на саммит БРИКС, делегацию монархии возглавит глава МИД Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. Об этом сообщил посол аравийского государства в Москве Ахмед ас-Саати на пресс-конференции в ТАСС.
«Мы действительно получили приглашение принять участие в работе данного саммита, и со стороны Бахрейна приедет делегация, возглавляемая министром иностранных дел королевства», – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что приглашение Бахрейн принял в рамках председательства монархии в Лиге арабских государств, так как королевство «пока не является страной-членом объединения БРИКС».
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее сообщалось, что Шри-Ланка планирует подать заявку на членство в международном объединении.
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