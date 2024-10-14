На саммите БРИКС Минниханов встретится с несколькими главами государств

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время проведения саммита БРИКС в Казани у Раиса Татарстана Рустама Минниханова запланированы встречи с руководителями нескольких зарубежных стран. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«У Рустама Минниханова запланирован ряд встреч с главами государств. Сейчас мы формируем этот график, есть обращения. Татарстан интересен миру. Ряд стран хотят продолжить и развить наше сотрудничества. Думаю, Раис РТ так или иначе переговорит со всеми главами государств во время саммита», — пояснил он.

Особый интерес — к встречам с руководителями стран исламского мира, а также с главами основных торговых партнеров Татарстана, уточнил Савельев.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч.