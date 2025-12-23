news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 декабря 2025 10:01

На сайте «Татар-информа» можно выбрать главное промышленное достижение РТ в 2025 году

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня на сайте «Татар-информа» начался финал конкурса, где читатели выбирают главное промышленное достижение Татарстана в 2025 году. Голосование проводится совместно с Министерством промышленности и торговли РТ.

Первый этап голосования за лучший проект в индустрии проходил с 15 по 21 декабря в Telegram-каналах «Татар-информа» и Минпромторга РТ. В нем определили 10 событий, вышедших в финал. Среди финалистов: взлет импортозамещенного вертолета АНСАТ, начало производства КАМАЗом новых моделей техники и другие.

Проголосовать за наиболее выдающееся достижение промышленного сектора республики можно до 18:00 25 декабря в материале: «Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году.

Итоги конкурса будут объявлены 26 декабря.

читайте также
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году
#Татар-информ #минпромторг рт #голосование
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025