На сайте «Татар-информа» можно выбрать главное промышленное достижение РТ в 2025 году

Сегодня на сайте «Татар-информа» начался финал конкурса, где читатели выбирают главное промышленное достижение Татарстана в 2025 году. Голосование проводится совместно с Министерством промышленности и торговли РТ.

Первый этап голосования за лучший проект в индустрии проходил с 15 по 21 декабря в Telegram-каналах «Татар-информа» и Минпромторга РТ. В нем определили 10 событий, вышедших в финал. Среди финалистов: взлет импортозамещенного вертолета АНСАТ, начало производства КАМАЗом новых моделей техники и другие.

Проголосовать за наиболее выдающееся достижение промышленного сектора республики можно до 18:00 25 декабря в материале: «Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году.

Итоги конкурса будут объявлены 26 декабря.