На сайте РОИ предложили внедрить машинный перевод детского контента на татарский

На сайте «Российская общественная инициатива» появилось предложение о машинном переводе детского контента на татарский язык на видеоплатформах. Об этом рассказала автор инициативы Лилия Косолапова.

Она отмечает, что дети просматривают большое количество видеоконтента не на родном языке. В результате у них формируется русский язык как первый. Однако сегодня существуют все технические возможности устранить эту проблему, пишет автор.

«Если платформы будут обязаны, при условии, что 1) подключающийся пользователь с территории Республики Татарстан 2) интересуется детским контентом, т.е. является ребенком, включать автоматический перевод видео на татарский язык. Дети будут слушать достаточное количество татароязычного контента для формирования у них привычки потреблять развлекательную информацию на татарском и обсуждать между собой интересные им темы с применением татарской терминологии», — отмечает Лилия Косолапова.

В то же время должна быть возможность отключить эту функцию, и она должна быть доступна только родителям.

Просмотр видеоконтента на татарском языке поддержали бы и родители русскоязычных детей, поскольку они будут знать, что ребенок не проводит время впустую, а изучает новый язык, считает автор инициативы. По ее мнению, это также позволит снизить негативное отношение родителей к тому, что их дети часто смотрят развлекательные видео.

Автор предлагает выпустить постановление, регламентирующее работу видеосервисов в сетях провайдеров, доступных на территории Республики Татарстан. Ознакомиться с полным текстом инициативы можно по ссылке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Академия наук Татарстана ищет разработчика сервиса распознавания татарской речи Tatsoft и создания мобильного приложения для переводов разговоров на русском и татарском языках.



Гелюза Ибрагимова