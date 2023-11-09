АН РТ направит 6,9 млн рублей на создание русско-татарского голосового переводчика

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Академия наук Татарстана ищет разработчика сервиса распознавания татарской речи Tatsoft и создания мобильного приложения для переводов разговоров на русском и татарском языках. Работа оценивается почти в 6,9 млн рублей.

Согласно тендеру, исполнителю предстоит провести сбор, запись, разметку и подготовку речевых датасетов татарского языка, обучение акустических и языковых моделей распознавания и синтеза татарской речи, создать веб-сервис для распознавания и синтеза татарской речи. Кроме того, будет создано мобильное приложение, пользователям которого будет доступен перевод разговоров на русском и татарском языках. Обеспечением работы сервисов на серверах в течение 12 месяцев также займется исполнитель.

Ожидается, что результатом работ станет программа, доступная для скачиваний в магазинах приложений NashStore, RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Работа должна быть выполнена до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что разработкой переводчика занимаются специалисты Института прикладной семиотики.