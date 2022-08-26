На сайте госуслуг перестал открываться раздел по оформлению паспортов

На федеральном портале госуслуг не открываются разделы, позволяющие оформить внутренний и заграничный паспорта гражданина России.

При попытке воспользоваться услугой появляется сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

При этом включенные во вкладку «Паспорта. Регистрация» разделы для оформления приглашений на въезд в Россию и регистрации по месту жительства и пребывания на момент написания материала остаются доступны.

Ранее сегодня консульский департамент Министерства иностранных дел РФ объявил о приостановке приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца.

Выдача приостановлена по техническим причинам на неопределенный срок. Вместе с тем выдача загранпаспортов без электрочипа продолжается в обычном порядке.