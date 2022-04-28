На сайте «Бессмертного полка» появилась возможность поиска родственников

На сайте шествия «Бессмертный полк» появится возможность поиска родственников, с которыми потеряна связь. Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Цунаеву сообщает РИА Новости.

Через личный кабинет на сайте пользователи смогут найти информацию о людях, которые разместили сведения о ветеране с одинаковыми данными.

«Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений <...> добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой», — объяснила специалист.

Она рассказала, что пока акция шла онлайн, людям удавалось отыскивать давно потерянных родственников. Теперь же изменения на сайте позволили упростить этот процесс.

Напомним, что в 2022 году, после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса, акция вновь пройдет в офлайн-формате.