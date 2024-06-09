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Общество 9 июня 2024 21:26

На Сабантуй в Нурлате приготовили чак-чак весом в 130 кг

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На Сабантуй в Нурлате приготовили чак-чак весом в 130 кг

К национальному празднику Сабанту жители Нурлатского района приготовили чак-чак весом в 130 кг. Его испекли кулинары местного кафе «Ягуар», сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Вчера вечером только пропитали медом. Очень свежий чак-чак», — рассказали создатели огромного десерта.

В сопровождении главы Нурлатского района Дамира Ишкинеева с рецептом национального блюда ознакомились и почетные гости.

«Очень вкусный», — поделилась впечатлениями депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова, отведав угощение.

В эти выходные национальный праздник проходил в разных районах республики. Так, Сабантуй в Зеленодольске посетили 40 тысяч гостей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: nurlat.tatarstan.ru

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