На Сабантуе в Зеленодольском районе РТ призовой баран убежал в лес

Сегодня в селе Большие Ключи Зеленодольского района РТ отпраздновали Сабантуй, на котором по традиции чествовали абсолютного батыра и передовиков сельского хозяйства. Национальный праздник среди сельчан пользуется большой популярностью, в этот раз его посетили 1,2 тыс. человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В центре Майдана развернулись зрелищные поединки среди борцов на поясах. Неподалеку ждал главный приз для абсолютного батыра — 16-килограммовый барашек. Однако перед началом Сабантуя он сломал дощечки загона и скрылся. Сельчане дружно искали беглеца, пока не обнаружили его прогуливающимся по лесу.

В финале праздника абсолютный батыр праздника — Гадель Валишин с легкостью взвалил барашка на плечи, пообещав, что трофей будет жить в его подсобном хозяйстве и вдоволь наслаждаться прогулками.

На Сабантуй приехали глава муниципалитета Михаил Афанасьев, методист Таткультресурцентра Луиза Цапурина и другие гости.

«В этом году мы отмечаем Сабантуй с особым колоритом — Зеленодольскому району исполняется 65 лет. Символично и то, что этот год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. В нашем многонациональном районе чтут традиции и Сабантуй — это один из тех праздников, который объединяет людей, дарит душевное тепло и минуты добрых встреч с друзьями, родственниками и земляками», — подчеркнул в приветственном слове Михаил Афанасьев.

Луиза Цапурина отметила, что в республике Татарстан проживает 6 коренных народов и каждый из них отмечает свой праздник плуга.

«Старт дал праздник Каравон, сегодня мы празднуем Сабантуй — это прекрасный пример того, как в нашей республике сохраняются традиции и обычаи. Спасибо руководству Татарстана за то, что они дают возможность это все проявить», — отметила она.

После торжественной церемонии награждения передовиков сельского хозяйства и активных сельчан, дали старт играм и конкурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Зеленодольске выступит Ильсия Бадретдинова, батырам вручат трактор и машину. Праздник пройдет завтра, 11 июня.