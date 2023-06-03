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На Сабантуе в Зеленодольске выступит Ильсия Бадретдинова, батырам вручат трактор и машину
11 июня на Майдане микрорайона Мирный в Зеленодольске отпразднуют Сабантуй. Хедлайнером праздника плуга станет популярная певица татарской эстрады, заслуженная артистка Республики Татарстан Ильсия Бадретдинова, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Еще одной гостьей сцены зеленодольского Сабантуя станет башкирско-татарская певица Гульназ Асаева.
На празднике запланирована работа русского и татарского подворьев, детский Сабантуй, традиционные национальные игры, спортивные состязания, выставка сельхозтехники, резьба по дереву, торговые ряды. Впервые в этом году состоится шоу канатаходцев. По традиции зрители смогут увидеть зрелищные поединки.
«Борьба корэш — самая зрелищная часть Сабантуя, от традиций отступать не будем, и приз для батыра — автомобиль. Кроме того, батыру сева подарим трактор», — сказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев на совещании, посвященному предстоящему празднику.
Начало праздника запланировано на 11.00.
Напомним, в прошлом году Сабантуй в Зеленодольске, хедлайнером которого стал татаро-башкирский певец Элвин Грей, посетили 38 тысяч человек.
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