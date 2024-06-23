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На Сабантуе в Казани Менделеевск пригласил гостей Игр БРИКС в советское сельпо
Менделеевский район на казанском Сабантуе представил подворье с уникальным наполнением. Гостей встречает подворье Бондюжского совхоза 1967 года (Менделеевск до основания города был селом Бондюга).
Каждый гость оказывается в конторе председателя, где, согласно сценарию, на особом собрании принимают решение о награждении передовиков сельского хозяйства.
Открыло свои двери и Сельпо 60-70-х годов и продуктами тех лет: это и чай с индийским слоном, и соки в трехлитровых банках, и настоящий сельский хлеб. А поддерживают атмосферу выступления агитбригады, которая дает концерт прямо из прицепа грузовика.
Одними из первых оценили площадку гости Игр стран БРИКС.
Всех гостей на подворье угощают фирменными менделеевскими каймаками.
Здесь же работает зоопарк с 15 видами сельскохозяйственных животных, а также проходят мастер-классы по приготовлению баурсака, лозоплетению и плетению лаптей.
Напомним, в прошлом году в подворье Менделеевского района на Сабантуе в Казани представили самый большой баурсак в России, его вес составил 1 634,6 кг — показатели зафиксировали представители Книги рекордов России.
Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.
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