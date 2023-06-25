Баурсак из Менделеевска попал в Книгу рекордов России

Менделеевский район на республиканском Сабантуе в Казани представил самый большой баурсак в стране. Его вес составил 1634,6 кг — показатели зафиксировали представители Книги рекордов России.

Как уточнили в пресс-службе района, более чем полуторатонную сладость собирала команда из 30 человек. На приготовление ушло три дня. Для блюда-рекордсмена понадобилось 700 кг теста и более тонны меда с сахаром. Собирали композицию 10 человек в течение 20 часов. На взвешивание баурсака эксперту Книги рекордов России понадобилось 3 часа.

Предыдущий самый большой баурсак в России весит 231 килограмм. Достижение Менделеевского района превзошло экс-рекордсмена в 7 раз.

«На нашем подворье мы сделали акцент на сохранении традиций, и баурсак также приготовлен по традиционному менделеевскому рецепту», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Кроме того, всех гостей подворья угостили традиционными менделеевскими коймаками (блинами) из печи.