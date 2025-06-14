На Сабантуе в Челнах открыли выставку техники и провели конные заезды

В Набережных Челнах около Майдана развернулась настоящая выставка сельскохозяйственной мощи – здесь представлена современная техника, активно используемая на полях Татарстана и других регионов России.

Многие машины произведены именно в нашей республике.

Особый интерес у гостей вызывает финальный экспонат – мощный гоночный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», который символизирует не только техническое совершенство, но и спортивную славу города.

Параллельно на ипподроме под гимн Набережных Челнов стартовали конноспортивные соревнования.

Торжественно и красиво открыла их директор конноспортивной школы «Тулпар» Татьяна Белькова – она возглавила колонну верхом на лошади. Вместе с ней на дорожку вышли победители и призеры всероссийских и республиканских турниров.

Зрители приветствовали спортсменов бурными аплодисментами, а организаторы пообещали зрелищные заезды и по-настоящему праздничное настроение.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.