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Общество 14 июня 2025 13:46

На Сабантуе в Челнах открыли выставку техники и провели конные заезды

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На Сабантуе в Челнах открыли выставку техники и провели конные заезды

В Набережных Челнах около Майдана развернулась настоящая выставка сельскохозяйственной мощи – здесь представлена современная техника, активно используемая на полях Татарстана и других регионов России.

Многие машины произведены именно в нашей республике.

Особый интерес у гостей вызывает финальный экспонат – мощный гоночный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», который символизирует не только техническое совершенство, но и спортивную славу города.

Параллельно на ипподроме под гимн Набережных Челнов стартовали конноспортивные соревнования.

Торжественно и красиво открыла их директор конноспортивной школы «Тулпар» Татьяна Белькова – она возглавила колонну верхом на лошади. Вместе с ней на дорожку вышли победители и призеры всероссийских и республиканских турниров.

Зрители приветствовали спортсменов бурными аплодисментами, а организаторы пообещали зрелищные заезды и по-настоящему праздничное настроение.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.

Фото и видео: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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#сабантуй
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